Лесной массив вновь загорелся на территории природного резервата "Семей орманы"

На территории государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" вновь тушат пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В оперативной ликвидации возгорания в лесном массиве на территории ГЛПР "Семей орманы" оказывают содействие силы и средства ДЧС Абайской области.

"По информации Семипалатинского филиала, на территории Батпаевского лесничества произошло загорание деревьев на предварительной площади 0,3 га", – говорится в сообщении МЧС РК.

В настоящее время в ликвидации задействован 31 человек и девять единиц техники ДЧС Абайской области, 28 человек и 14 единиц техники лесного хозяйства.

"В кризисном центре Департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области организован оперативный штаб. Угрозы населенным пунктам нет... Пожарные предпринимают все необходимые усилия для предотвращения осложнения обстановки и ликвидации". Пресс-служба МЧС РК

Также в ведомстве рассказали о метеообстановке: в Абайской области сейчас +34°С, ветер северный 2 м/с.

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22 мая 2023 года в Абайской области на границе с Россией вспыхнул сильный лесной пожар. Сообщалось, что огонь перешел на территорию ГЛПР "Семей орманы", под угрозой оказался санаторий в деревне Березовка. В тушении крупного лесного пожара были задействованы 10 вертолетов. Пожар удалось локализовать вечером 25 мая. Служба лесного хозяйства резервата показала с вертолета последствия крупного пожара.