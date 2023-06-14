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В алматинской больнице у нескольких пациентов выявили ВИЧ

В алматинской больнице у нескольких пациентов выявили ВИЧ Фото: pixabay
В Центральной городской клинической больнице Алматы выявили три случая с ВИЧ-положительным статусом, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Управлении общественного здравоохранения Алматы:

"Специалистами Центра СПИД Алматы выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦГКБ)".

На основе выявленных фактов приказом УОЗ Алматы 2 июня 2023 года была создана комиссия под председательством заместителя руководителя управления и сотрудников городского центра СПИД.

"Комиссией проведено внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, обследованы доноры, медработники и контактные лица. По итогам работы комиссии подтверждено, что все обследованные – с отрицательным результатом".Пресс-служба УОЗ Алматы

13 июня Управление общественного здравоохранения передало итоги комиссии в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы (ДСЭК).

"14 июня 2023 года ДСЭК инициировал внеплановую проверку ЦГКБ с привлечением специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК. По результатам проверки уполномоченными органами будут приняты соответствующие меры".Пресс-служба УОЗ Алматы

Согласно приказу Министерства здравоохранения РК №140 от 20.10.2020 года, пациенты, получившие гемотрансфузию в отделении реанимации, обязаны через 30 дней пройти контрольный анализ на ВИЧ-инфекцию.

Ранее эксперты рассказали, почему в Казахстане растет заболеваемость ВИЧ и как люди живут с вирусом. Подробнее здесь.

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Динара Халдарова
Минздрав РК Алматы
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