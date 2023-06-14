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Законодательство РК

Законопроект по возврату незаконно приобретенных активов отправили в Сенат

Казахстан незаконно выведенные активы Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса приняли законопроект по возврату незаконно приобретенных активов. Теперь документ направлен на рассмотрение в Сенат, сообщает Zakon.kz.

В Мажилисе сообщили, что согласно подсчетам разных экспертов, за указанный период в результате хищений государственных средств, коррупции, присвоения средств и уклонения от налога за границу выведено около 140-160 млрд долларов. Действующие законодательные акты не в полной мере обеспечивают надлежащую процедуру раскрытия, подтверждения, происхождения и возврат активов.

"Таким образом, имеющиеся механизмы возврата активов ввиду отсутствия необходимых законодательных основ и новых инструментов для выявления и возврата активов работают неполноценно".Мажилис Парламента РК

В структуре Генеральной прокуратуры будет образовано отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере. Кроме того, будет создан специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству. Это позволит направлять возвращенные активы на финансирование социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана и достижение прозрачности и эффективности в данном процессе.

В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы депутатами Мажилиса Парламента внесен ряд поправок:

  • придание статуса "прокурор" руководителю ведомства органов прокуратуры по возврату активов и его заместителям в связи с созданием нового ведомства по возврату активов при Генеральной прокуратуре;
  • наделение Высшей аудиторской палаты новыми полномочиями по проведению аудита эффективности и соответствия местного бюджета для повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора. Поскольку ежегодно из республиканского бюджета в местный бюджет выделяются огромные суммы субвенций. Данная норма также нужна для проверки законности источников приобретения (происхождения) активов согласно законодательству РК о возврате незаконно приобретенных активов;
  • установление размера особо крупного ущерба или особо крупного размера, крупного ущерба или крупного размера по новой статье 235-1 УК в виде суммы незаконно вывезенной, пересланной или переведенной суммы валютных ценностей, превышающей сто тысяч месячных расчетных показателей;
  • уточнение применения действия уголовного закона в отношении иностранцев;
  • исключение термина «дополнительное финансовое расследование», а также регламентации проведения такого расследования, поскольку новый вид института финансового расследования до конца не изучен и требует всесторонней доработки, и другие поправки.

Законопроект "О возврате государству незаконно приобретенных активов" инициирован депутатами.

Целью принятия документа является возврат незаконно приобретенных активов государству и (или) вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.

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