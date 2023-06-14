Огнеборцы ВКО поблагодарили казахстанцев за поддержку
Фото: МЧС РК
Пожарные Восточно-Казахстанской области, принимающие участие в тушении крупного пожара в Абайской области, обратились к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.
Пожарные выразили огромную благодарность всем тем, кто в эти дни оказывал им моральную и материальную поддержку.
"Спасибо всем, кто переживал и молился за нас! Спасибо вам за ваши добрые сердца и за вашу отзывчивость! Мы в эти дни стояли спиной к спине. Мы показали, что мы единый народ, который, когда объединяется, может сделать очень многое", – написали они.
Огнеборцы добавили: им очень приятно осознавать, что в таких ситуациях есть люди, готовые протянуть руку помощи.
В комментариях под постом подписчики так же поблагодарили пожарных и назвали их своими героями.
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