Огнеборцы ВКО поблагодарили казахстанцев за поддержку

Пожарные Восточно-Казахстанской области, принимающие участие в тушении крупного пожара в Абайской области, обратились к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Пожарные выразили огромную благодарность всем тем, кто в эти дни оказывал им моральную и материальную поддержку.





"Спасибо всем, кто переживал и молился за нас! Спасибо вам за ваши добрые сердца и за вашу отзывчивость! Мы в эти дни стояли спиной к спине. Мы показали, что мы единый народ, который, когда объединяется, может сделать очень многое", – написали они.

Огнеборцы добавили: им очень приятно осознавать, что в таких ситуациях есть люди, готовые протянуть руку помощи.





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В комментариях под постом подписчики так же поблагодарили пожарных и назвали их своими героями.