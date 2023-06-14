Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Огнеборцы ВКО поблагодарили казахстанцев за поддержку

Тушение Фото: МЧС РК
Пожарные Восточно-Казахстанской области, принимающие участие в тушении крупного пожара в Абайской области, обратились к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Пожарные выразили огромную благодарность всем тем, кто в эти дни оказывал им моральную и материальную поддержку.


"Спасибо всем, кто переживал и молился за нас! Спасибо вам за ваши добрые сердца и за вашу отзывчивость! Мы в эти дни стояли спиной к спине. Мы показали, что мы единый народ, который, когда объединяется, может сделать очень многое", – написали они. 

Огнеборцы добавили: им очень приятно осознавать, что в таких ситуациях есть люди, готовые протянуть руку помощи. 


Материал по теме

Настоящие герои: в МЧС опубликовали фотографии пожарных из Абайской области

В комментариях под постом подписчики так же поблагодарили пожарных и назвали их своими героями. 

Читайте также

Султангазиев заявил, что арест замдиректора рынка "Алтын Орда" и проверки объекта не связаны

В КНБ объяснили причины скопления машин на границах Казахстана

Если завтра ЧП: в ЗКО лесникам не хватает противопожарной техники и средств

Ирина Мишура
Пожар в Абайской области Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Абайской области сменился аким района, охваченного лесным пожаром
В Абайской области сменили акима района, охваченного лесным пожаром
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Был ли Ильин в Дубае во время пожара в Абайской области, рассказали в МЧС
Был ли Ильин в Дубае во время пожара в Абайской области, рассказали в МЧС
Казахстан жилье цены
Удачный период: когда казахстанцам стоит покупать жилье
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления