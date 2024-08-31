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Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость

Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 14:52 Фото: unsplash
АО "Казтелерадио" обратилось к казахстанцам в Восточно-Казахстанской, Абайской и Атырауской областях с хорошей новостью, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что в этих регионах от аналогового телевидения частично перешли на цифровое.

"С 31 августа 2024 года в 12:00 прошел частичный переход на цифровое эфирное телевидение с отключением аналогового вещания в населенных пунктах Восточно-Казахстанской, Абайской и Атырауской областей".Пресс-служба АО "Казтелерадио"

В компании отметили, что цифровое телевидение нового поколения дарит зрителям множество новых возможностей:

  • высокая скорость передачи сигнала;
  • больше каналов;
  • улучшенное качество картинки и звука;
  • мультимедийные приложения, радио и электронная программа передач.
"В отличие от аналогового телевидения цифровой сигнал устойчив к помехам и передается без шумов и искажений даже в самых отдаленных уголках страны! В малых населенных пунктах теперь можно принимать до 15 каналов вместо 2-3, а в областных центрах – до 30 каналов!"Пресс-служба АО "Казтелерадио"

Также в компании сообщили, что информацию по подключению цифрового телевещания можно уточнить по номерам: 193, +8 8000 800 193.

25 июня 2024 года АО "Казтелерадио" предупредило казахстанцев об активизации мошенников, пишущих и звонящих от имени компании.

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