Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Александр Недовесов обыграл трехкратного чемпиона турниров "Большого шлема"

Теннис Фото: Федерация тенниса Казахстана
Первая ракетка Казахстана в парном разряде удачно начал турнир серии АТР 250 в нидерландском Хертогенбосе, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Казахстанец с эквадорцем Гонсало Эскобаром одержал победу над сальвадорско-нидерландским дуэтом Марсело Аревало /Жан-Жюльен Ройер со счетом 6:4, 3:6, 10:6, сообщает Федерация тенниса Казахстана. 

Встреча длилась почти полтора часа. 

Отмечается, что Марсело и Жюльен – победители Открытого чемпионата Франции 2022 года, а нидерландец выигрывал в 2017 US Open и в 2015 Wimbledon в парном разряде.

В 1/4 финала Александр и Гонсало сыграют с местным дуэтом Робин Хаасе/Таллон Грикспур.

Ранее Рыбакина провела тренировку на травяном корте в Словакии. 

Читайте также

Кто станет первым финалистом Лиги наций?

Ирина Мишура
Казахстан Нидерланды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Абайской области сменился аким района, охваченного лесным пожаром
В Абайской области сменили акима района, охваченного лесным пожаром
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Был ли Ильин в Дубае во время пожара в Абайской области, рассказали в МЧС
Был ли Ильин в Дубае во время пожара в Абайской области, рассказали в МЧС
Казахстан жилье цены
Удачный период: когда казахстанцам стоит покупать жилье
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления