Александр Недовесов обыграл трехкратного чемпиона турниров "Большого шлема"

Первая ракетка Казахстана в парном разряде удачно начал турнир серии АТР 250 в нидерландском Хертогенбосе, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец с эквадорцем Гонсало Эскобаром одержал победу над сальвадорско-нидерландским дуэтом Марсело Аревало /Жан-Жюльен Ройер со счетом 6:4, 3:6, 10:6, сообщает Федерация тенниса Казахстана.



Встреча длилась почти полтора часа.

Отмечается, что Марсело и Жюльен – победители Открытого чемпионата Франции 2022 года, а нидерландец выигрывал в 2017 US Open и в 2015 Wimbledon в парном разряде.

В 1/4 финала Александр и Гонсало сыграют с местным дуэтом Робин Хаасе/Таллон Грикспур.

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