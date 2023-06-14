Александр Недовесов обыграл трехкратного чемпиона турниров "Большого шлема"
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Казахстанец с эквадорцем Гонсало Эскобаром одержал победу над сальвадорско-нидерландским дуэтом Марсело Аревало /Жан-Жюльен Ройер со счетом 6:4, 3:6, 10:6, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Встреча длилась почти полтора часа.
Отмечается, что Марсело и Жюльен – победители Открытого чемпионата Франции 2022 года, а нидерландец выигрывал в 2017 US Open и в 2015 Wimbledon в парном разряде.
В 1/4 финала Александр и Гонсало сыграют с местным дуэтом Робин Хаасе/Таллон Грикспур.
Ранее Рыбакина провела тренировку на травяном корте в Словакии.
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