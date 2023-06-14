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Рыбакина провела тренировку на травяном корте в Словакии

теннисистка Фото: Instagram/wta
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела тренировку на травяном корте в Словакии, сообщает Zakon.kz.

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Ожидается, что Рыбакина выступит на ближайшем турнире в Берлине (Германия), который пройдет с 19 по 25 июня.


Отметим, что из-за температуры и плохого самочувствия спортсменка снялась с "Ролан Гаррос".

Ранее сообщалось, что Рыбакина официально признана третьей ракеткой мира.

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Елена Беляева
Рыбакина Елена Словакия
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