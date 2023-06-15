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Форму для нацсборной на Олимпийские игры-2024 будут шить отечественные дизайнеры

Франция Фото: olympics.com
Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Айгуль Бектенова заявила о том, что форму для национальной сборной Казахстана на Олимпийские игры в Париже будут разрабатывать и шить отечественные дизайнеры, сообщает Zakon.kz.

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Как отмечает Первый канал "Евразия", на зимние Игры в Пекине для спортсменов форму представил российский производитель. В нынешнем году это будут казахстанские дизайнеры. Среди них проведут конкурс на лучший концепт.

"Почему среди казахстанских дизайнеров это не разыграть? Это же очень интересно в рамках "креативки" все это сделать. Поэтому сейчас мы разрабатываем приложение, условия конкурса. Когда мы презентовали зимнюю олимпийскую форму, ее признали самой лучшей. Мы думаем, что сможем повторить и даже превзойти". Айгуль Бектенова

Как уточняется, для казахстанских брейкдансеров и скейтбордистов сошьют другую форму, так как эти виды спорта пришли из субкультуры и имеют свои особенности. Конкурс на лучший дизайн объявили 14 июня. В комитете обещают учесть пожелания представителей этих видов спорта. 

Ранее сообщалось, что организационный комитет летней Олимпиады-2024 в Париже планирует вариант установки олимпийского огня на Эйфелевой башне, главной достопримечательности столицы Франции.

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