В Казахстане объявили конкурс на дизайн формы олимпийской сборной к ОИ-2024

Дирекция развития спорта Комитета по делам физической культуры МТС Казахстана объявила открытый конкурс на разработку концепции дизайна комплекта парадной и спортивной олимпийской формы и экипировки национальной сборной РК к Летним Олимпийским играм 2024, сообщает Zakon.kz.

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По информации организации, присланные материалы работ рассмотрит специальная комиссия.

"В состав комиссии войдут представители Комитета по делам спорта и физической культуры, Национального олимпийского комитета РК, Казахстанского союза спортсменов, средств массовой информации, именитые спортсмены. В их числе: Елдос Сметов, Серик Сапиев, Азамат Даулетбеков, Жамиля Бакбергенова, Ольга Рыпакова, Абиба Абужакынова, Анна Алябьева, Нурбек Оралбай, Нурсултан Турсынов. Председатель комиссии – директор Дирекции развития спорта – Ерлан Естек", – говорится в сообщении.

В Дирекции отметили, что конкурс будет состоять из двух этапов. Победитель каждого этапа определят путем решений на заседании комиссии, согласно условиям соответствующего положения.

Этапы конкурса:

На первом этапе проведут прием и рассмотрение комиссией заявок и материалов (с 20:00 28 февраля до 18:30 10 марта 2024 года).

На втором этапе подведут итоги, определят и объявят победителя конкурса (13-15 марта 2024 года).

С правилами конкурса можно ознакомиться здесь.

Практическое руководство по униформе команды Олимпийской сборной Казахстана можно прочитать тут.

Ранее сообщалось, что 29 февраля 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в предварительном открытии олимпийской деревни летних Игр 2024 года в Сена-Сен-Дени (департамент Парижа).

