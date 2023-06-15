Конституционный суд признал неконституционной норму закона "О противодействии коррупции"

Конституционный суд принял нормативное постановление от 13 июня 2023 года, в котором истолковал норму КоАП о занятии предпринимательской деятельностью лицом, которому такая деятельность запрещена, и признал неконституционной норму Закона "О противодействии коррупции", сообщает Zakon.kz.

Суть обращения

В Конституционный суд поступило обращение казахстанца, в котором он просил проверить на соответствие Конституции статью 13 Закона "О противодействии коррупции", а также статью 154 КОАП.

Казахстанец занимался предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Ему как ИП был предоставлен во временное пользование на 6 лет земельный участок. А затем его назначили на должность директора коммунального государственного учреждения. Таким образом он приобрел статус лица, приравненного к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, для которого установлен запрет на занятие предпринимательской деятельностью. Гражданин передал в доверительное управление право на руководство ИП, однако оформить договор доверительного управления на земельный участок он не смог, поскольку не является его собственником.

Впоследствии казахстанец был привлечен к административной ответственности по статье 154 КоАП за занятие предпринимательской деятельностью как лицо, для которого законодательством установлен запрет на осуществление такой деятельности.

Гражданин считает, что установленный запрет нарушает его право на свободу предпринимательской деятельности, а также свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности.

Позиция Конституционного суда

Конституционный суд в результате рассмотрения дела установил следующее. Система мер противодействия коррупции, предусмотренная Законом, распространяется не только на лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, должностных лиц, но и на лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. При этом пределы ограничительных мер должны соответствовать требованиям пункта 1 статьи 39 Конституции, согласно которому права и свободы человека могут быть ограничены только законами.

Конституционный суд полагает, что ограничения, связанные с реализацией публичными должностными лицами конституционного права на свободу предпринимательской деятельности, должны быть дифференцированы и обусловлены характером их должностных обязанностей, как это указано в пункте 4 статьи 33 Конституции, а также направлены на недопущение использования ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах.

Введение одинаковых запретов и ограничений для различных категорий публичных должностных лиц при отсутствии учета задач и функциональных обязанностей, иных условий труда и социальной защиты также может породить дополнительные коррупционные риски, в том числе ввиду ограниченности возможностей законного получения дополнительного дохода, не связанного с их функциями.

Статья 154 КоАП предусматривает административную ответственность за занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого запрет на осуществление такой деятельности установлен законодательством. Вместе с тем, исходя из положений пункта 4 статьи 33 и пункта 1 статьи 39 Конституции, запреты на осуществление предпринимательской деятельности для соответствующих категорий лиц должны устанавливаться только законами.

Конституционный суд полагает, что в случае, когда гражданин, являющийся ИП, поступает на государственную службу, его имущество, использование которого влечет получение доходов, или доля в совместном предпринимательстве должны быть переданы в доверительное управление по общим правилам. ИП, не имеющий имущество на праве собственности, но являющийся субъектом иных вещных прав, может передавать их в доверительное управление в силу статьи 195 Гражданского кодекса (Общая часть).

Для надлежащего выполнения рассмотренного антикоррупционного ограничения целесообразно принять нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы передачи имущества в доверительное управление государственными служащими и лицами, приравненными к ним.

Какое решение принял Конституционный суд

Конституционный суд постановил:

1. Признать статью 13 Закона "О противодействии коррупции" не соответствующей п. 4 ст. 26 и п. 1 ст. 39 Конституции РК в части установления ограничения права на свободу предпринимательской деятельности лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, если такое ограничение не обусловлено целями защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

2. Признать ст.154 КОАП соответствующей п. 4 ст. 26 Конституции РК в следующем истолковании:

административная ответственность за совершение деяния, предусмотренного данной статьей, наступает в случаях, когда запрет на осуществление предпринимательской деятельности установлен законами РК.

Правительство должно не позднее 6 месяцев после опубликования нормативного постановления внести в Мажилис проект поправок в законодательные акты РК, регулирующие вопросы антикоррупционных ограничений для государственных служащих и лиц, приравненных к ним.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.