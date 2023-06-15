Заражение ВИЧ в алматинской больнице прокомментировала Гиният

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Сената 15 июня прокомментировала факты заражения пациентов ВИЧ в Центральной городской клинической больнице Алматы, сообщает Zakon.kz.

Ажар Гиният отметила, что "информация поступила", и сейчас врачи хотят исключить внутрибольничное заражение.

"Как проверка пройдет, мы полную информацию дадим. Теперь должны провести полностью эпидемиологическое расследование, надо понять источник инфекции, пути заражения, не было ли внутрибольничного заражения. Самые лучшие специалисты министерства, комитетов направлены туда". Ажар Гиният

Она добавила, что в 2022 году 4 тыс. казахстанцев стали носителями ВИЧ. В 2021 году было 3,5 тыс. новых случаев.

Специалисты Центра СПИД Алматы выявили три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы.

На основе выявленных фактов приказом УОЗ Алматы 2 июня 2023 года была создана комиссия под председательством заместителя руководителя управления и сотрудников городского центра СПИД.

