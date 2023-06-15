Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Заражение ВИЧ в алматинской больнице прокомментировала Гиният

Казахстан ВИЧ Алматы Фото: pixabay
Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Сената 15 июня прокомментировала факты заражения пациентов ВИЧ в Центральной городской клинической больнице Алматы, сообщает Zakon.kz.

Ажар Гиният отметила, что "информация поступила", и сейчас врачи хотят исключить внутрибольничное заражение.

"Как проверка пройдет, мы полную информацию дадим. Теперь должны провести полностью эпидемиологическое расследование, надо понять источник инфекции, пути заражения, не было ли внутрибольничного заражения. Самые лучшие специалисты министерства, комитетов направлены туда".Ажар Гиният

Она добавила, что в 2022 году 4 тыс. казахстанцев стали носителями ВИЧ. В 2021 году было 3,5 тыс. новых случаев.

Специалисты Центра СПИД Алматы выявили три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы. 

На основе выявленных фактов приказом УОЗ Алматы 2 июня 2023 года была создана комиссия под председательством заместителя руководителя управления и сотрудников городского центра СПИД.

Читайте также

Бывшего замакима Тараза экстрадировали из Грузии

Астанчане стали массово заражаться инфекцией, схожей по симптомам с COVID

За отсутствие воды в мкр. Ремизовка и ЖК "Сакура" ответственно ТОО "Орхан"

Жадра Жулмухаметова
Минздрав РК Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Абайской области сменился аким района, охваченного лесным пожаром
В Абайской области сменили акима района, охваченного лесным пожаром
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Задержание нетрезвого водителя
В Сети появилось видео задержания Торегали Тореали
В семи областях Казахстана синоптики прогнозируют сильную жару
В семи областях Казахстана синоптики прогнозируют сильную жару
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления