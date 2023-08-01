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Как могли передать ВИЧ пациентам алматинской больницы, рассказала Есмагамбетова

Как могли передать ВИЧ пациентам больницы в Алматы Фото: Zakon.kz
Главный санитарный врач, вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова в кулуарах правительства 1 августа рассказала, как мог передаться ВИЧ пациентам Центральной городской клинической больницы в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Айжан Есмагамбетова подчеркнула, что точный путь заражения пока назвать невозможно. Известно лишь, что заражение произошло инвазивным путем.

"В реанимационном отделении в силу своего состояния здоровья пациенты получают различные манипуляции. Это и инъекции, и системы, катетеры и так далее. Если смотреть по передаче ВИЧ-инфекции, то как раз она и связана с нарушением каких-то медицинских манипуляций. Сказать, что конкретная манипуляция привела к инфицированию пациентов, к сожалению, комиссия не может. Со стопроцентной уверенностью сказать, что медсестра использовала или не использовала данный шприц, нельзя. Все медицинские манипуляции, которые связаны с нарушением кожных покровов в реанимации, могли произойти. Но сказать, что это было, комиссия не может".Айжан Есмагамбетова

Замглавы министерства отметила, что контролирующие органы "не стоят каждый день над каждым работником больницы". Для этого существует производственный контроль, должностные инструкции персонала, состав, который должен это контролировать, подчеркнула она.

"Было выявлено, что отсутствовал контроль со стороны руководства отделения за соблюдение стандартов при проведении манипуляций".Айжан Есмагамбетова

28 июля заместитель директора Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматы Асель Калыкова обнародовала итоги проверки по выявлению ВИЧ в Центральной городской клинической больнице. По результатам эпидрасследования члены комиссии пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной инфицирования трех человек ВИЧ стал человеческий фактор. Факт инфицирования трех пациентов, вероятнее всего, связан с человеческим фактором, а именно с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала стандартов операционных процедур (СОП) при проведении инвазивных манипуляций и отсутствием контроля за их деятельностью.

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