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Новые требования безопасности для скейт-парков установят в Казахстане

Новые требования безопасности для скейт-парков установят в Казахстане Фото: unsplash
В Казахстане представлены новые требования безопасности для скейт-парков, направленные на защиту всех занимающихся этим видом спорта. Об этом 15 июня 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, это связано с тем, что скейт-парки пользуются огромной популярностью в современных городах и становятся все более доступными для различных категорий населения.

"Проект стандарта будет включать требования безопасности, испытаний, маркировки и информации от производителей, а также рекомендации для пользователей. Его цель – защитить пользователей скейт-парков, зрителей и третьих лиц от возможных опасностей при использовании этих объектов".Генеральный директор КазСтандарта Габит Мухамбетов

Одно из важнейших требований заключается в том, чтобы каждый скейт-элемент обеспечивал безопасное пространство не менее 2000 мм по всей окружности, а металлические крепежные соединения и деревянные детали были защищены от гниения и коррозии.

Кроме того, в проекте стандарта будут установлены требования к отводу и дренажу поверхностных вод, а также проведению испытаний конструкции используемого оборудования.

"Данный проект стандарта размещен на официальном сайте КазСтандарта для публичного обсуждения, приглашая всех заинтересованных лиц Казахстана принять активное участие в процессе разработки национального стандарта в этой сфере".Пресс-служба МТИ РК

29 мая 2023 года сообщалось, что в Казахстане установят порядок работы для крупных торговых объектов и приграничной торговли. Изменения и дополнения в Правила внутренней торговли подготовил Комитет торговли МТИ РК.

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