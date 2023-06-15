Новые требования безопасности для скейт-парков установят в Казахстане
Как отметили в ведомстве, это связано с тем, что скейт-парки пользуются огромной популярностью в современных городах и становятся все более доступными для различных категорий населения.
"Проект стандарта будет включать требования безопасности, испытаний, маркировки и информации от производителей, а также рекомендации для пользователей. Его цель – защитить пользователей скейт-парков, зрителей и третьих лиц от возможных опасностей при использовании этих объектов".Генеральный директор КазСтандарта Габит Мухамбетов
Одно из важнейших требований заключается в том, чтобы каждый скейт-элемент обеспечивал безопасное пространство не менее 2000 мм по всей окружности, а металлические крепежные соединения и деревянные детали были защищены от гниения и коррозии.
Кроме того, в проекте стандарта будут установлены требования к отводу и дренажу поверхностных вод, а также проведению испытаний конструкции используемого оборудования.
"Данный проект стандарта размещен на официальном сайте КазСтандарта для публичного обсуждения, приглашая всех заинтересованных лиц Казахстана принять активное участие в процессе разработки национального стандарта в этой сфере".Пресс-служба МТИ РК
29 мая 2023 года сообщалось, что в Казахстане установят порядок работы для крупных торговых объектов и приграничной торговли. Изменения и дополнения в Правила внутренней торговли подготовил Комитет торговли МТИ РК.