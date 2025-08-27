#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Право

В Казахстане установят новые требования к объектам торговли

Канцелярские товары, канцтовары, канцелярия, школьные принадлежности, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 11:39 Фото: Zakon.kz
Министерство торговли и интеграции подготовило поправки в Правила внутренней торговли, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрены изменения и дополнения в Правила внутренней торговли и Правила организации деятельности торговых рынков, требований к содержанию территории, оборудованию и оснащению торгового рынка.

Данные поправки исключат непродуктивных посреднических звеньев в цепочке ценообразования на социально значимые продовольственные товары, а также вводятся новые понятия торгового объекта, временной торговли – розничной торговли товарами, рop-up точки в соответствии с пп. 27 ст. 1 Закона РК "О регулировании торговой деятельности".

Кроме того, отмечают в МТИ, требование по размещению на полочном пространстве товаров отечественного производства не менее 30% от общей торговой площади или полочного пространства будет распространяться и на непродовольственные товары.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Проведение скринингов новорожденных и беременных: внесены изменения
Право
12:12, Сегодня
Проведение скринингов новорожденных и беременных: внесены изменения
В Казахстане утвердили перечень водных объектов особого значения
Право
11:24, Сегодня
В Казахстане утвердили перечень водных объектов особого значения
Правила по управлению фуражным фондом утвердили в РК
Право
10:32, Сегодня
Правила по управлению фуражным фондом утвердили в РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: