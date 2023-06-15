Когда решат проблему с дефицитом воды в микрорайоне Каменское плато в Алматы

В Алматы состоялась встреча представителей акимата Медеуского района и ГКП "Алматы су" с жителями мкр. Каменское плато. На ней были разъяснены пути решения проблемы с подачей холодного водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Дефицит воды в мкр. Каменское плато наблюдается последние пять лет. Обеспечение водоснабжения населения данного массива осуществляется из источника подземных вод – это три скважины на Каменском плато. Основную причину снижения давления воды специалисты связывают с ростом населения в этом районе. Уровень воды в скважинах сократился в 2,5 раза – с проектных 150 куб. м/ч до 60 куб. м/час – и продолжает снижаться.



"Для решения данной проблемы в 2023 году по поручению акима Алматы Ерболата Досаева по линии ЧС была начата разработка проекта по обустройству и запуску двух новых источников (четыре скважины), а также по строительству новых резервуаров и магистральных трубопроводов с модульными станциями для увеличения подачи воды населению. Строительно-монтажные работы начаты в мае и планируются к завершению в декабре текущего года. Реализация проекта позволит обеспечить стабильным водоснабжением микрорайоны Каменское плато, Кольсай, Юбилейный и Музтау. Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве отметили, что после завершения работ следующим этапом проекта станет соединение микрорайона Каменское плато с действующими сетями водоснабжения.

"Для этого разработан проект по строительству распределительных сетей водопровода и канализации, который будет скорректирован с учетом проведенных строительно-монтажных работ. Реализация проекта запланирована на 2024 год". Пресс-служба акимата Алматы

В настоящее время из-за проблем с подачей воды для жителей организован ежедневный дополнительный подвоз.

"Данная ситуация находится на контроле акимата города". Пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что в алматинском мкр. Карагайлы две недели нет воды. На это в соцсетях пожаловались местные жители. Как рассказали в ГКП "Алматы су", забор воды на фильтровальных станциях, обеспечивающих водоснабжение микрорайонов Наурызбайского района, временно остановлен из-за повышения мутности исходной воды на реках Аксай и Каргалы.