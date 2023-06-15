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Астанчанка организовала секс-притон в арендованной квартире

Астанчанка организовала секс-притон в арендованной квартире Фото: pixabay
В столичном районе Сарыарка 45-летняя астанчанка организовала притон в арендованной квартире. В полиции города 15 июня рассказали Zakon.kz, что возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка уточнили, что полицейские провели рейды из-за неоднократных жалоб горожан.

"За денежное вознаграждение в 16 тысяч тенге она сводила клиентов с женщинами, предоставляющими интимуслуги. По данному факту за организацию и содержание притона для занятия проституцией возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Астаны

Также в сообщении полиции сказано, что с санкции суда в отношении женщины избрана мера пресечения "домашний арест".

3 апреля 2023 года стало известно, что притон с проститутками нашли полицейские в элитном ЖК столицы. Доступ клиентов в квартиры обеспечивался только через звонок к администратору. Девушек для оказания интимных услуг вовлекали через рекламные объявления о работе в массажных салонах, но при собеседовании им предлагалось заниматься проституцией с условиями работы 50 на 50.

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