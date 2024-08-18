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Девушка арендовала квартиру в Астане и сдала в ломбард вещи хозяйки

жилье, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 13:24 Фото: pixabay
25-летняя астанчанка арендовала квартиру в столичном районе Алматы, а когда у нее закончились деньги на оплату жилья, решила обокрасть хозяйку недвижимости, сообщает Zakon.kz.

О происшествии рассказали в пресс-службе Департамента столичной полиции:

"По словам потерпевшей, молодая женщина снимала квартиру в течение полугода. Первые четыре месяца она оплачивала аренду вовремя, но затем начались финансовые трудности, в связи с чем хозяйка жилья дала ей временное разрешение на отсрочку".

Девушка, воспользовавшись доверием, сдала в ломбард принадлежащие хозяйке квартиры телевизор и утюг. После чего перестала выходить на связь.

Ранее в Астане мужчина после романтического свидания присвоил себе ювелирные драгоценности девушки и сдал их в ломбард. Возлюбленной он объяснил, что потерял ее украшения, но она не поверила и обратилась в полицию.

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