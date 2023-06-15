Несколько автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане

В Астане изменили схемы маршрутов пяти автобусов. Причина – дорожные ремонтные работы, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "City Transportation Systems" уточнили, что в связи с ремонтными работами изменения внесены в схемы движения маршрутов №5А, №6, №16, №37, №72.

Измененная схема движения маршрутов





Пассажиров в компании попросили заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по ул. М. Дулатова – от ул. Коктал до ул. А. Герцена. Сообщалось, что в связи с этим с 15 по 20 июня 2023 года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.