В Астане несколько автобусных маршрутов изменили схему движения
Фото: pixabay
Пять автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане, сообщает Zakon.kz.
"Уважаемые пассажиры! Временно изменены схемы движения маршрутов № 6, 16, 37, 39, 42. Просим заранее планировать свой маршрут", – говорится в сообщении ТОО "City Transportation Systems".
Ранее сообщалось, что в Астане 24 февраля 2024 года запустили новый маршрут №42 сообщением Астанаинерт – Пожарная часть №4.
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