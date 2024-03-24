Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане несколько автобусных маршрутов изменили схему движения

В Астане несколько автобусных маршрутов изменили схему движения, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 00:20 Фото: pixabay
Пять автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане, сообщает Zakon.kz.

"Уважаемые пассажиры! Временно изменены схемы движения маршрутов № 6, 16, 37, 39, 42. Просим заранее планировать свой маршрут", – говорится в сообщении ТОО "City Transportation Systems".

Ранее сообщалось, что в Астане 24 февраля 2024 года запустили новый маршрут №42 сообщением Астанаинерт – Пожарная часть №4.

Диана Абдуллаева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
паводки
В трех областях Казахстана ожидаются паводки
Теракт в московском в &quot;Крокус сити холле&quot;: что известно к этому часу
Теракт в московском "Крокус Сити Холле": что известно к этому часу
начало весны
Дождь, снег и гололед прогнозируют в Казахстане 24 марта
Чудовищный теракт в Москве: что известно к этому часу
Чудовищный теракт в Москве: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: