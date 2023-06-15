ФРС США сохранила базовую на уровне 5-5,25%

Федрезерв США сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам неизменным на уровне 5-5,25% после 10 последовательных повышений, начиная с марта 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Ожидания игроков фондового и финансового рынков оправдались. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам двухдневного заседания федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по вопросам монетарной политики объявила о сохранении целевого диапазона неизменным – сохранении базовой ставки на уровне 5-5,25% годовых.



При этом ФРС вновь заявила, что твердо привержена возвращению инфляции к целевому уровню в 2% и продолжит сокращать объемы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств агентств и ипотечных ценных бумаг агентств на своем балансе в соответствии с намеченным планом.



На предыдущем заседании FOMC, которое прошло в начале мая текущего года, базовая ставка была повышена до 5-5,25% с 4,75-5%. Согласно медианным прогнозам ФРС, к концу 2023 г. ставка составит 5,1%, к концу 2024 г. – 4,3%, а к концу 2025 г. – 3,1%.