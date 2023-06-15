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Тамара Дуйсенова рассказала о соцподдержке семьи погибшего тракториста в Абайской области

Казахстан пожар в Абайской области Фото: Instagram/oo_osa_semey_vko
Правительственная комиссия решит, включать ли Сергея Архипова в список жертв пожара в Абайской области и выплатят ли его семье финансовую поддержку, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Сената 15 июня вице-премьер-министр и министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщила, что правительственная комиссия будет определять, какую социальную поддержку окажут семье погибшего и включат ли его в список жертв пожара.

"Включат – не включат, это правительственная комиссия решает. В части фонда социального страхования, госбюджета в связи с его смертью, если у него есть иждивенцы, то в обязательном порядке будут назначены государственное соцпособие по потере кормильца и социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Эти средства независимо от того, участвовал он или нет (в тушении пожара. – Прим. ред.), будут выплачены".Тамара Дуйсенова

По информации вице-министра по ЧС Ибрагима Кульшимбаева, обстоятельства смерти Сергея Архипова будут выявлены точно после экспертизы.

Погибший тракторист Сергей Архипов, по словам замгенпрокурора Жандоса Умиралиева, в число жертв пожара в Абайской области не вошел. Так как его гибель произошла от сердечной недостаточности. Этой информацией он поделился 14 июня в кулуарах Мажилиса.

Тело тракториста, 1987 года рождения, нашел кинологический расчет Департамента полиции Абайской области в 50 км от места тушения лесного пожара в лесополосе во время прочесывания местности. След взяла служебная собака.

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Пожар в Абайской области МЧС РК Дуйсенова Тамара Казахстан
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