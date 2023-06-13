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Стала известна причина гибели пропавшего тракториста в Абайской области

поиск пропавших Фото: polisia.kz
Пропавший 10 июня житель села Долонь Бескарагайского района Сергей Архипов скончался от острой сердечной недостаточности – кардиомиопатии, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли эксперты после судебно-медицинской экспертизы. 

Ранее сообщалось, что тело тракториста, 1987 года рождения, нашел кинологический расчет Департамента полиции области Абай в 50 км от места тушения лесного пожара в лесополосе во время прочесывания местности. След взяла служебная собака.

"Признаков насильственной смерти мужчины, а также признаков, указывающих на его гибель от огня и пожара, при первоначальном осмотре не обнаружено", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 15 человек.

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