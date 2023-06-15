Как работают фонтаны в Алматы

Алматы украшают 150 фонтанов. Все они работают с 1 мая по 1 октября с 8:00 до 23:00. Подробно об их состоянии рассказали заместитель руководителя Управления экологии и окружающей среды Улан Абдылдаев и директор ТОО "Эко Алматы" Акбота Мырзалиева, сообщает Zakon.kz.

В Алматы специалисты тщательно следят за работой фонтанов и регулярно меняют воду. К примеру, на обслуживании ТОО "Eco Almaty" находится 64 коммунальных фонтана (Алмалинский район – 39 фонтанов, Медеуский район – 21, Ауэзовский район – 2, Турксибский район – 1, Жетысуский район – 1 фонтан).

Работают фонтаны с 1 мая по 1 октября с 8:00 до 23:00.

В настоящее время на реконструкции находится 5 фонтанов:

Фонтан Государственного музея РК

"Одуванчик"

"Декоративный бассейн "Акку"

"Каздрамтеатр" им. Ауэзова

"Тюльпаны"

Разрабатывается проектно-сметная документация для шести фонтанов:

"ТЮЗ" им. Мусрепова"

"Площадь РК"

"Городской акимат запад"

"Городской акимат восток"

"Цирк"

"Атакент"

Сотрудниками ТОО "Eco Almaty" проводятся работы по сервисному обслуживанию фонтанов в штатном режиме:

1. В сезон с 1 мая по 25 октября функционирования фонтанов ежедневно с 8:00 до 23:00, производятся работы по очистке чаш от бытового мусора, обеспечение чистоты зеркальной поверхности воды.

2. Осуществляют своевременный монтаж и демонтаж фонтанных установок (согласно установленному заказчиком графику).

3. Согласно утвержденному заказчиком графику сервисное обслуживание электрооборудования фонтанов (в том числе замена погружных насосов, подводных светильников, лампочек на светильниках, контакторов, кабеля, автоматов, насадок и другого электрооборудования), ответственность за качество товаров остается за потенциальным поставщиком.

4. Фонтаны должны быть струйные (с напором), а также пышным распылением. Работа должна осуществляться в штатном режиме. В случае любой неисправности срок устранения неполадок – три дня.

5. Программирование PLC (логический контроллер) на языках FBD, LD, Codesys для управления насосами и струями фонтанов в автоматическом режиме.

6. Осуществление промывки чаш фонтанов от ила и грязи (1 раз в месяц), в том числе оборудования по подсветке (1 раз в месяц) с применением специальных материалов и инвентаря (промывка специальным дезинфицирующим средством).

7. Своевременный качественный ремонт (замена гранитных, накрывочных и ракушечных плит, восстановление брусчаток, гидроизоляция чаш фонтанов и тех. помещений и.т.д.), обслуживание и перемотка электродвигателей и центробежных насосов, а также покраска элементов фонтанов (металлических труб, опоры освещений и подсветки и т.д.).

8. Вывоз мусора, твердо-бытовых отходов на городской полигон, также в зимний период производить очистку снега и наледи с парапетов, чаш фонтанов и прилегающей территории (до 1 м по периметру фонтана) следующими способами:

после окончания снегопада производится формирование снежного вала внутри чаши фонтана вручную;

погрузка снега на самосвалы с помощью погрузочных механизмов и вручную с последующим его вывозом в течение 48 часов.

9. Организация работ по обеспечению безопасности оборудования фонтанных установок и оборудования по декоративному освещению.

10. Дезинфекция воды с применением средств согласно нормам санитарно-эпидемиологического контроля.

11. Поставить таблички с надписью "Не плавать" на все фонтаны.

12. Ревизия электрокабелей и устранение дефектов.

13. Обеспечение функционирования фонтанов строго согласно утвержденному заказчиком графику работы а также других НПО в части их функционирования.

14. Своевременная ревизия и ремонт фонтанных установок.

15. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам и стандартам.

16. Подтверждение наличия производственной базы (собственной и/или арендуемой).

Ремонт, очистка и покраска фонтанов началась заранее, то есть до наступления календарной весны.

На фонтанах ежедневно несут дежурство бригадир и специалист по содержанию фонтана (задействовано 9 бригадиров, где в каждой бригаде 6-7 человек).

Проводятся текущие ремонтные работы, своевременно производится санитарная очистка и уборка. Ежедневно действующая техника: один мини-грузовик, один КАМАЗ, два легковых авто, один кран манипулятор, один водовоз (10 м).

Один раз в месяц фонтаны отключают для очистки фильтров, оборудования и мойки. Для мойки используется аппарат высокого давления, также синтетические моющие средства, концентрированный порошок для обеззараживания, используется хлор 45% и медный купорос (раз в 3 дня).

На каждом фонтане есть предупредительные таблички с надписью о запрете купания в них.