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Экоактивисты вымазали красной краской картину Моне в музее Стокгольма

экоактивистки в Стокгольме Фото: скриншот видео
14 июня в Национальном музее Стокгольма два климатических активиста намазали красной краской картину Моне, после чего приклеили руки к защитному стеклу произведения искусства и стали кричать на зрителей, сообщает Zakon.kz.

Экоактивисты размазали краску по "Саду художника в Живерни" французского импрессиониста. Активисты кричали "климатическая ситуация острая" и "наше здоровье под угрозой".

"Люди будут умирать не только от теплового удара. Будут распространяться новые болезни, и мы даже не можем представить себе масштабы".Экоактивистка

Полиция арестовала женщин за "вандализм при отягчающих обстоятельствах".

"Пока неясно, причастны ли к инциденту другие люди, кроме двух арестованных, но ряд лиц был проверен, и полиция, помимо прочего, проанализирует ход событий с помощью камер наблюдения музея".Полиция Стокгольмского региона

Хелен Вальгрен, представитель организации Restore Wetlands, сказала, что активисты пытались оказать давление на шведское правительство, чтобы сократить выбросы парниковых газов.

"Мы должны снизить выбросы на 31%. Но наши выбросы продолжают расти. Великолепные сады, подобные тем, что изображены на картине Моне, скоро станут далеким воспоминанием".Хелен Вальгрен


Картину, которую закончили в 1900 году, в настоящее время исследуют на предмет наличия повреждений.

В октябре два активиста облили томатным супом картину Винсента Ван Гога в Лондоне. Они не признали себя виновными в уголовном преследовании за повреждение рамы картины.

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Данияр Кунафин
Стокгольм
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