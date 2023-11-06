Экоактивисты в Лондоне разбили защитное стекло картины Веласкеса
Фото: aol.com
Экоактивисты разбили защитное стекло картины "Венера с зеркалом" испанского художника Диего Веласкеса, находящейся в Национальной галерее в Лондоне, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации CTV News, 2 протестующих студентов, одетых в футболки с лозунгом "Просто остановите нефть", повредили защиту с помощью аварийных молотков.
Отмечается, что после содеянного активистов задержала полиция.
Ранее сообщалось, что в Гааге в ходе протестов задержали более 2400 экоактивистов.
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