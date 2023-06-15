Казахстанка снялась в рекламе со Скарлетт Йоханссон

Фото: Instagram/bibisharipova

Казахстанская модель Бибисара Шарипова 15 июня на странице в Instagram опубликовала видеоролик, на кадрах которого приняла участие в совместной рекламе с американской актрисой Скарлетт Йоханссон, сообщает Zakon.kz.

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