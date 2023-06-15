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Казахстанка снялась в рекламе со Скарлетт Йоханссон

Казахстанка снялась в рекламе со Скарлетт Йоханссон Фото: Instagram/bibisharipova
Казахстанская модель Бибисара Шарипова 15 июня на странице в Instagram опубликовала видеоролик, на кадрах которого приняла участие в совместной рекламе с американской актрисой Скарлетт Йоханссон, сообщает Zakon.kz.

"Новая работа для The Outset вместе с красивой и вдохновляющей соучредительницей Скарлетт Йоханссон", – говорится в подписи к видео.

Комментаторы с восторгом отреагировали на рекламный ролик:

  • Вся страна вами гордится, вы реальное вдохновение для всех девочек.
  • Бибисара, поздравляем вас! Красавица!
  • Как же это потрясающе!

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Шарипова родилась в Степногорске.

Карьеру модели она начала в 13 лет.

Теперь модель регулярно блистает на показах от прославленных дизайнеров.

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