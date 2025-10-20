#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Оземпиковое лицо: внешность Скарлетт Йоханссон обсуждают в Сети

внешность Скарлетт Йоханссон активно обсуждают в Сети, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 21:46 Фото: Instagram/scarlettjohanssonworld
Поклонники заподозрили 40-летнюю американскую актрису Скарлетт Йоханссон в приеме препарата "Оземпик", который применяется для лечения диабета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, артистка посетила красную дорожку 26-го ежегодного кинофестиваля в Ньюпорт-Бич, Калифорния. Для выхода в свет звезда кинофраншизы Marvel выбрала черное мини-платье с открытыми плечами, оформленное пуговицами в виде серебряных цветов. Кроме того, она подобрала к наряду остроносые лакированные туфли и сделала макияж в нейтральных тонах.

Читатели портала удивились внешности Йоханссон и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом:

– Оземпиковое лицо.

– Ее ноги стали очень худыми.

– Она выглядит совсем по-другому. Необязательно в худшую сторону, просто она совсем не такая, как на снимке, который я видела год назад.

– Она похудела?

– Она выглядела лучше, когда весила на семь килограммов больше.

– Здесь она смотрится чудесно.

Ранее сообщалось, что серия фильмов про "Мстителей" и "Капитан Америка: Гражданская война" сделали Скарлетт Йоханссон самой кассовой среди актеров и актрис.

Елена Беляева
Елена Беляева
