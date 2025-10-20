Оземпиковое лицо: внешность Скарлетт Йоханссон обсуждают в Сети

Поклонники заподозрили 40-летнюю американскую актрису Скарлетт Йоханссон в приеме препарата "Оземпик", который применяется для лечения диабета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, артистка посетила красную дорожку 26-го ежегодного кинофестиваля в Ньюпорт-Бич, Калифорния. Для выхода в свет звезда кинофраншизы Marvel выбрала черное мини-платье с открытыми плечами, оформленное пуговицами в виде серебряных цветов. Кроме того, она подобрала к наряду остроносые лакированные туфли и сделала макияж в нейтральных тонах.

Читатели портала удивились внешности Йоханссон и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом:

– Оземпиковое лицо. – Ее ноги стали очень худыми. – Она выглядит совсем по-другому. Необязательно в худшую сторону, просто она совсем не такая, как на снимке, который я видела год назад. – Она похудела? – Она выглядела лучше, когда весила на семь килограммов больше. – Здесь она смотрится чудесно.

Scarlett Johansson en el Festival de Cine de Newport Beach! pic.twitter.com/ive5P27s77 — Scarlett Johansson Argentina (@JohanssonArg) October 19, 2025

Ранее сообщалось, что серия фильмов про "Мстителей" и "Капитан Америка: Гражданская война" сделали Скарлетт Йоханссон самой кассовой среди актеров и актрис.