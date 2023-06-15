Усилить работу по контролю за качеством строительства жилых домов обещает аким Шымкента

Аким города Шымкент Мурат Айтенов в СЦК заявил, что в городе будет усилена работа по контролю за качеством строительства жилых домов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что в крупных городах Казахстана актуален жилищный вопрос. В этой связи они поинтересовались, какая работа ведется в Шымкенте в этом направлении и кто контролирует качество строящихся домов.

Мурат Айтенов отметил, что после того, как Шымкент получил статус мегаполиса, активизировалось строительство жилых домов.

"Если ранее в год строилось более 600 тыс кв метров жилья, то сейчас более 1 млн кв метров строится. Так, если в 2018 году было построено 1 650 квартир, в 2020 – более 2 тыс., в 2021 – более 3 тыс., в этом году будет построено 4 450 квартир, в следующем году 5 тыс. Каждый год мы наращиваем строительство жилых домов", – заявил он.

Параллельно, по его словам, усилили контроль над качеством строительства жилья.

"Действительно, качество некоторых строящихся домов низкое. Мы провели проверки по жалобам жителей и выявили 1200 более нарушений. Сформировали специальную комиссию и наложили штраф в размере 84 млн тенге и три строительные компании внесли в "черный" список – они не смогут строить в будущем. Также семь технадзора оштрафовали. Работу в этом направлении мы усилим", – заверил аким мегаполиса.

Глава региона отметил, что за последние пять лет построено около 3,7 млн кв метров жилья, 2 миллиона из которых сдано за последние два года.

"Наша ближайшая цель – увеличить ежегодный объем ввода жилья до 2 млн кв метров. Для этого, в первую очередь, нужно своевременно обеспечить инфраструктуру. Сегодня определены районы строительства и начаты работы по проектированию инженерных систем. В этом году в рамках госпрограмм жильем будут обеспечены 4 445 семей", – сообщил Мурат Айтенов.

Для обеспечения жильем граждан из социально-уязвимых категорий принята местная жилищная программа "Камкор". На ее реализацию выделено 3 млрд тенге.

