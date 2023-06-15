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Курс доллара продолжает рост на торгах 15 июня

курс иностранных валют Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 451,82 тенге, поднявшись на 1,70 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня продолжает расти, составив 62,93 тенге (+0,32).

Курс евро установлен Нацбанком в 486,31 тенге. Курс рубля не изменился – 5,35 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,5-453 тенге, евро – по 488-492,5 тенге, российские рубли – по 5,27-5,51 тенге.

Мировые цены на нефть растут после падения днем ранее в рамках коррекции. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,48%, до 73,3 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,5%, до 68,61 доллара.

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Оксана Житникова
Казахстан
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