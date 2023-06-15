Военный билет как пропуск на госслужбу: инициативу обсудили в Мажилисе

На заседании Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК депутат Ерболат Саурыков поднял вопрос об инициативе, запрещающей прием на госслужбу в случае, если человек не отслужил в армии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил мажилисмен, очень часто учебу в вузах потенциальные призывники используют, как повод отсрочить службу в армии.

"Я был руководителем вузов. Знаю, как граждане призывного возраста могут уходить от армии. Все, кто не хочет служить, приходят в вузы и поступают в них. 70% этих ребят поступают в частные вузы. Оплачивают 25% за учебу и поступают. Есть частные вузы, которые не дороже 200 тыс. тенге. Они поступают, у них есть на руках приказ и их не могут вызвать на срочную службу. В советское время на это не смотрели". Ерболат Саурыков

Он считает, что эти порядки надо менять.

"Хотел бы сказать, что все, кто учится в очном формате в вузах, должны отслужить свою срочную службу. Их надо прямо уводить, выводить с вузов. После того как они отслужат, они вернутся и продолжат учебу. Касательно госслужбы, то все те, кто не исполнил службу в армии, их нельзя брать на работу. Да, мы мотивируем сейчас, чтобы шли в армию, делаем им льготы, но необходимо не только этим мотивировать". Ерболат Саурыков

Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов подтвердил, что такое предложение звучало уже несколько лет назад, но не нашло поддержки у общественности.

"По трудоустройству – эти инициативы были еще в 2021 году высказаны. Мы выносили их перед профильным комитетом сената Парламента. Вместе с тем, это предложение не поддержали, потому что это ограничивает других граждан, которые либо по состоянию здоровья, либо по другим причинам не могут пройти воинскую службу, в том числе, например, женщины. Это будет некоторый такой подход – ущемление прав других граждан". Султан Камалетдинов

Кроме этого была еще другая инициатива, чтобы призывали в армию, несмотря на то, что молодые люди обучаются в вузах. Она также не нашла поддержки.



"Действительно, такие инициативы были. Нынешнее законодательство рассматривает вопрос немного по-другому и не предусматривает призыв на службу при обучении. Я, конечно, как военного человека, меня очень прельщает, что депутаты так относятся к этому моменту, но как воспримет к обществу? Потому что сейчас (призывник – прим.) между колледжем и институтом, он в мае заканчивает и уже собирается поступать в вуз, в этот весенний призыв он попадает и уже идет шум, почему так, я хочу учиться и я хочу учиться, но призывная кампания идет и его призывают. Здесь будут возмущаться. Но я полностью вас поддерживаю". Султан Камалетдинов

Также заместитель министра обороны Султан Камалетдинов в кулуарах Мажилиса прокомментировал, какое количество военнослужащих уволены из армии за занятие азартными играми.