Казахстанцы смогут летать во Вьетнам без визы

Правительство постановлением от 13 июня 2023 года одобрило проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, сообщает Zakon.kz.

В тексте Соглашения говорится, что граждане государства одной Стороны, владельцы действительных национальных паспортов, срок действия которых должен быть не менее 6 месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой Стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода 180 календарных дней.

Если граждане планируют оставаться в стране дольше этого срока, то им придется оформить визу.

При этом каждая Сторона сохраняет за собой право отказать во въезде либо сократить срок пребывания на своей территории в соответствии с законодательством и правилами своего государства.

Государства вправе временно, частично или полностью приостановить действие Соглашения по соображениям национальной безопасности, общественного порядка или общественного здравоохранения.

Подписать Соглашение от имени правительства Казахстана уполномочен заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу.

Постановление введено в действие 13 июня 2023 года.