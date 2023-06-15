Чем Шымкент привлекателен для инвесторов, рассказал аким города

Аким города Шымкент Мурат Айтенов в СЦК рассказал, какие условия создаются в мегаполисе для инвесторов и в целом, чем он привлекателен для инвесторов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мурат Айтенов сообщил, что Шымкент славится человеческим капиталом и мягким климатом.

"Город близко расположен к Узбекистану, есть транспортный коридор "Западная Европа - Западный Китай". Есть все транспортно-логистические возможности. Это центр юга Казахстана", - сказал аким.

Создаются в городе, по его словам, для предпринимателей специальные экономические зоны.

"Там создана необходимая инфраструктура.Предусмотрены льготы. Создаем все условия для привлечения инвестиций", - добавил он.

В целом, по данным Айтенова, власти оказывают масштабную поддержку предпринимателям. Так, в рамках "Национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы" выделено 17,9 млрд тенге и с начала года выделено 7,9 млрд тенге на реализацию 3 176 проектов.

Параллельно, добавил он, реализуется местная программа по поддержке предпринимателей "Деловой город". На ее реализацию выделено 1,4 млрд тенге, в том числе с начала года 412 млн. теге на 153 проекта.

Поддержку получает, по словам акима, и женское и молодежное предпринимательство.

В результате проведенных работ количество действующих субъектов предпринимательства в городе превысило 124 тысячи и увеличилось на 52% по сравнению с прошлым годом.