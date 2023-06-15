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В Сети появилось видео прощания с дедушкой Димаша Кудайбергена

В Сети появилось видео прощания с дедушкой Димаша Кудайбергена Фото: Instagram/miuaniz
Сегодня, 15 июня 2023 года, в Астане проводили в последний путь дедушку известного казахстанского певца Димаша – Кудайбергена Айтбаева. Об этом стало известно из социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

Видео прощания с Кудайбергеном Айтбаевым опубликовали в одном из Instagram-пабликов. На кадрах можно увидеть, что в траурной церемонии, которая прошла в мечети "Хазрет Султан", принял участие председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

13 июня 2023 года на 82-м году жизни не стало дедушки Димаша – Кудайбергена Айтбаева. Об этом в соцсетях написал акын и журналист Бауыржан Бабажанулы, который выразил соболезнования семье. Также соболезнования выразил вице-министр культуры и спорта Казахстана Нуркиса Дауешов.

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Кудайберген Айтбаев родился 25 июля 1941 года в Актюбинской области. Димаш Кудайберген является старшим внуком, и по старинной казахской традиции воспитывался у бабушки и дедушки – Миуа Низамутдиновой и Кудайбергена Айтбаева. Именно они увидели в Димаше музыкальный талант.

В 2019 году Кудайберген Айтбаев был награжден медалью за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны. Тогда деду казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена медаль "Ерен еңбегі үшін" вручил замакима Актюбинской области Марат Токжанов (ныне аким района Байтерек ЗКО).

В 2018 году Миуа Низамутдинова и Кудайберген Айтбаев отметили "Золотую свадьбу" – 50 лет совместной жизни.

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