В ВКО локализовали пожар в горной местности

Пожар, начавшийся накануне в 10 километрах от села Северное Восточно-Казахстанской области, локализован. Об этом рассказал аким области Даниал Ахметов, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что угрозы для населенных пунктов – Северное и города Серебрянск нет.

На месте работают 152 человека – это сотрудники ДЧС ВКО, а также специально созданный для таких случаев авиаотряд управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

"Площадь возгорания составила 23 гектара, горели сухая трава и кустарник. Спасатели остаются дежурить на месте, поскольку по прогнозам синоптиков сегодня ожидается сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. Сейчас там задействованы два вертолета с водосливными устройствами, проливаются все возможные очаги возгорания и тления", – написал в Instagram Даниал Ахметов.

По словам акима, что все, кто задействованы на тушении обеспечены всем необходимым. Ежедневно идет авиапатрулирование.





В регионе установилась жаркая сухая погода и объявлен высокий 5 класс пожароопасности. В зоне особого внимания таежные массивы области.

14 июня в горах Восточного Казахстана произошел пожар.