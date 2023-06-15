Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В ВКО локализовали пожар в горной местности

В ВКО локализовали пожар в горной местности Фото: скриншот видео
Пожар, начавшийся накануне в 10 километрах от села Северное Восточно-Казахстанской области, локализован. Об этом рассказал аким области Даниал Ахметов, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что угрозы для населенных пунктов – Северное и города Серебрянск нет.

На месте работают 152 человека – это сотрудники ДЧС ВКО, а также специально созданный для таких случаев авиаотряд управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

"Площадь возгорания составила 23 гектара, горели сухая трава и кустарник. Спасатели остаются дежурить на месте, поскольку по прогнозам синоптиков сегодня ожидается сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. Сейчас там задействованы два вертолета с водосливными устройствами, проливаются все возможные очаги возгорания и тления", – написал в Instagram Даниал Ахметов. 

По словам акима, что все, кто задействованы на тушении обеспечены всем необходимым. Ежедневно идет авиапатрулирование.


В регионе установилась жаркая сухая погода и объявлен высокий 5 класс пожароопасности. В зоне особого внимания таежные массивы области.

14 июня в горах Восточного Казахстана произошел пожар. 

Читайте также

На Балхашской ТЭЦ произошла серьезная авария

В Актюбинской области женщина получила сильные ожоги на канализационной станции

Пожар в Абайской области под контролем: министр по ЧС провел облет территории

Анастасия Стативкина
Ахметов Даниал Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Задержание нетрезвого водителя
В Сети появилось видео задержания Торегали Тореали
Посадят на 20 суток и лишат прав на 7 лет
Торегали Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет
подгузник у детей
В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления