В ВКО локализовали пожар в горной местности
Фото: скриншот видео
Пожар, начавшийся накануне в 10 километрах от села Северное Восточно-Казахстанской области, локализован. Об этом рассказал аким области Даниал Ахметов, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что угрозы для населенных пунктов – Северное и города Серебрянск нет.
На месте работают 152 человека – это сотрудники ДЧС ВКО, а также специально созданный для таких случаев авиаотряд управления природных ресурсов и регулирования природопользования.
"Площадь возгорания составила 23 гектара, горели сухая трава и кустарник. Спасатели остаются дежурить на месте, поскольку по прогнозам синоптиков сегодня ожидается сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. Сейчас там задействованы два вертолета с водосливными устройствами, проливаются все возможные очаги возгорания и тления", – написал в Instagram Даниал Ахметов.
По словам акима, что все, кто задействованы на тушении обеспечены всем необходимым. Ежедневно идет авиапатрулирование.
В регионе установилась жаркая сухая погода и объявлен высокий 5 класс пожароопасности. В зоне особого внимания таежные массивы области.
14 июня в горах Восточного Казахстана произошел пожар.
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