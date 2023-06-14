В горах Восточного Казахстана тушат сильный пожар
14 июня ночью в районе Алтай, в 7 км от села Северное, загорелись сухая трава и кустарник. В 06:25 пожар был ликвидирован.
В ликвидации возгорания были задействованы 44 человека, 7 единиц техники от ДЧС ВКО, лесничества и местных исполнительных органов.
В этот же день около 11 часов в районе Алтай в 10 км от села Северное снова произошел пожар.
Тушение осложняется труднодоступной горной местностью и сильным ветром 20 м/с, который постоянно меняет направление.
В ликвидации загорания задействовано более 102 человек, 7 единиц техники от ДЧС ВКО, лесничества и местных исполнительных органов.
"Для доставки личного состава к месту загорания задействован вертолет Ми-8 АП ВКО. Предварительная площадь загорания – 15 га. Угрозы населенным пунктам нет". Пресс-служба ДЧС ВКО
По данным ВК филиала "Казгидромет", 14 и 15 июня на большей части области объявлена чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее огнеборцы ВКО поблагодарили казахстанцев за поддержку.