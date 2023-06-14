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В горах Восточного Казахстана тушат сильный пожар

В горах Восточного Казахстана тушат сильный пожар Фото: Instagram/shygysqaz_tjd
В Восточном Казахстане тушат горящую траву и кустарник в труднодоступной горной местности, сообщает Zakon.kz.

14 июня ночью в районе Алтай, в 7 км от села Северное, загорелись сухая трава и кустарник. В 06:25 пожар был ликвидирован.

В ликвидации возгорания были задействованы 44 человека, 7 единиц техники от ДЧС ВКО, лесничества и местных исполнительных органов.

В этот же день около 11 часов в районе Алтай в 10 км от села Северное снова произошел пожар.

Тушение осложняется труднодоступной горной местностью и сильным ветром 20 м/с, который постоянно меняет направление.

В ликвидации загорания задействовано более 102 человек, 7 единиц техники от ДЧС ВКО, лесничества и местных исполнительных органов.

"Для доставки личного состава к месту загорания задействован вертолет Ми-8 АП ВКО. Предварительная площадь загорания – 15 га. Угрозы населенным пунктам нет". Пресс-служба ДЧС ВКО

По данным ВК филиала "Казгидромет", 14 и 15 июня на большей части области объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее огнеборцы ВКО поблагодарили казахстанцев за поддержку.

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