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В заповеднике Акмолинской области разгорелся крупный пожар

степь Фото: Zakon.kz
В 25 км от села Шалкар Коргалжынского района на территории ГНПП "Коргалжынский заповедник" на островке в районе озера Сарыкол произошло загорание камыша, сообщает Zakon.kz.э

На данный момент силами ДЧС в количестве 8 человек, 2 единиц техники, 2 единиц плавсредств, а также 27 работников и 11 единиц техники Коргалжынского заповедника проводится тушение пожара.

"Тушение пожара осложняется из-за болотистой местности, сильного ветра, плотности камыша и труднодоступности подъездных путей к очагу возгорания. Также ожидается прибытие дополнительных сил и средств из Целиноградского района", – передает начальник ГУ "СПиАСР" ДЧС Акмолинской области Нурлан Кульбаев.

На данный момент площадь горения составляет 125 га. Причина загорания устанавливается.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

Ранее сообщалось, что в ВКО локализовали пожар в горной местности.

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Елена Беляева
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