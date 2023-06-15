Жуткая авария с участием четырех машин произошла в Алматы
Автомобиль G-Wagen двигался в северном направлении.
Фото: Zakon.kz
По его словам, перед ним резко затормозил автомобиль, поэтому, избегая столкновения, он вырулил на полосу встречного движения и на полном ходу протаранил движущийся навстречу автомобиль Toyota Prado.
Фото: Zakon.kz
Водитель Toyota пытался избежать столкновения, но Mercedes двигался слишком быстро.
Фото: Zakon.kz
От мощного удара оба автомобиля сильно искорежило.
Фото: Zakon.kz
После Toyota откинуло в сторону, и на полном ходу внедорожник буквально вдавил Hyundai Elantra в отбойник.
Фото: Zakon.kz
В этот момент Mercedes зацепил еще и автомобиль марки Toyota Camry.
Фото: Zakon.kz
Все три автомобиля двигались в южном направлении.
Фото: Zakon.kz
Отметим, что больше всего пострадал водитель Toyota Prado, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Фото: Zakon.kz
Также известно, что пострадал водитель Hyundai.
Фото: Zakon.kz
Между тем водитель G-Wagen не пострадал. Его задержали сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
В обоих направлениях образовались дорожные пробки.