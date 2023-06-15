Жуткая авария с участием четырех машин произошла в Алматы

Четыре автомобиля столкнулись на Северном кольце, недалеко от барахолки, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль G-Wagen двигался в северном направлении.

Фото: Zakon.kz

По его словам, перед ним резко затормозил автомобиль, поэтому, избегая столкновения, он вырулил на полосу встречного движения и на полном ходу протаранил движущийся навстречу автомобиль Toyota Prado.

Фото: Zakon.kz

Водитель Toyota пытался избежать столкновения, но Mercedes двигался слишком быстро.

Фото: Zakon.kz

От мощного удара оба автомобиля сильно искорежило.

Фото: Zakon.kz

После Toyota откинуло в сторону, и на полном ходу внедорожник буквально вдавил Hyundai Elantra в отбойник.

Фото: Zakon.kz

В этот момент Mercedes зацепил еще и автомобиль марки Toyota Camry.

Фото: Zakon.kz

Все три автомобиля двигались в южном направлении.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что больше всего пострадал водитель Toyota Prado, его госпитализировали в тяжелом состоянии.



Фото: Zakon.kz

Также известно, что пострадал водитель Hyundai.

Фото: Zakon.kz

Между тем водитель G-Wagen не пострадал. Его задержали сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

В обоих направлениях образовались дорожные пробки.