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Смертельная авария с участием четырех машин произошла под Алматы

ДТП, авария, погибшие, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 13:54 Фото: Zakon.kz
На Кульджикском тракте произошло ДТП с участием четырех автомобилей, три человека погибли, сообщает Zakon.kz.

Водитель Mitsubishi Lancer двигался по трассе с западного направления. Навстречу ему ехал водитель Nissan Maxima, за ним – автомобиль BMW X5.

ДТП, авария, погибшие, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 13:54

Фото: Zakon.kz

По невыясненным причинам водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan лоб в лоб, от удара Lancer закрутило и выбросило на обочину.

ДТП, авария, погибшие, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 13:54

Фото: Zakon.kz

Также от сильного лобового удара закрутило и Nissan. Автомобиль выбросило на следующий за ним автомобиль BMW X5, который в свою очередь откинуло на обочину, где был припаркован Mitsubishi Montero.

ДТП, авария, погибшие, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 13:54

Фото: Zakon.kz

ДТП, авария, погибшие, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 13:54

Фото: Zakon.kz

ДТП, авария, погибшие, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 13:54

Фото: Zakon.kz

ДТП, авария, погибшие, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 13:54

Фото: Zakon.kz

ДТП, авария, погибшие, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 13:54

Фото: Zakon.kz

Водитель Nissan Maxima, а также водитель и пассажир Mitsubishi Lancer скончались на месте.


Ранее сообщалось, что ночью 8 мая в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей Lincoln Town Car и Toyota Land Cruiser.

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