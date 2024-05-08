Смертельная авария с участием четырех машин произошла под Алматы
Водитель Mitsubishi Lancer двигался по трассе с западного направления. Навстречу ему ехал водитель Nissan Maxima, за ним – автомобиль BMW X5.
Фото: Zakon.kz
По невыясненным причинам водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan лоб в лоб, от удара Lancer закрутило и выбросило на обочину.
Фото: Zakon.kz
Также от сильного лобового удара закрутило и Nissan. Автомобиль выбросило на следующий за ним автомобиль BMW X5, который в свою очередь откинуло на обочину, где был припаркован Mitsubishi Montero.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Водитель Nissan Maxima, а также водитель и пассажир Mitsubishi Lancer скончались на месте.
Ранее сообщалось, что ночью 8 мая в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей Lincoln Town Car и Toyota Land Cruiser.