Дети массово отравились в селе Костанайской области

Несколько детей получили пищевое отравление в селе Сатай Узункольского района Костанайской области после того, как купили в местном магазине чипсы, которые оказались просроченными, сообщает Zakon.kz.

В сельском магазине дети купили большую пачку чипсов и съели, после у все они почувствовали недомогание. Одновременно у детей началось головокружение и расстройство пищеварения, рассказала мама одного из пострадавших, передает портал "Костанайские новости".

Как отмечает женщина, снеки детям в магазине продали с хорошей скидкой. Вместо 800 тенге, стоимость снизили до 500.

"У всех началась рвота и головокружение. Одновременно. Я считаю, что это было именно от чипсов. Позже мне стало понятно, почему продавец сделала им скидку: она знала, что продукт просрочен". Бакыт Шайкина, мама одного из пострадавших

Разговор с продавцом не вышел, уточняет Бакыт Шайкина. Но, как отмечает издание, женщина прислала фото упаковки от чипсов и на ней видно, что продукт просрочен.

Шайкина обратилась в сельский медпункт, полицию, акимат, в департамент торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области, в департамент санэпид контроля и в прокуратуру. Учитывая, что чек в торговой точке детям не выдали – и в налоговую тоже.

Санврачи выехали на место для проверки. Но, как оказалось, на экспертизу отправили чипсы из другой партии.





"Торговые точки всегда на шаг впереди нас. Из-за моратория на проверки субъектов бизнеса мы вынуждены получать разрешение на проведение внеплановой проверки. На это уходит время. При прибытии на место просроченных чипсов в магазине не оказалось. Пришлось взять на пробу продукт того же производителя, но из другой партии". Наталья Ахметова, руководитель отдела контроля требований технических регламентов ДСЭК Костанайской области

В департаменте по защите прав потребителей также помочь пострадавшим не могут. Как оказалось, в компетенцию ведомства входят только непродовольственные товары.