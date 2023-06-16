Подробности взрыва на КНС Актюбинской области рассказал супруг пострадавшей

Работница насосной станции получила 95% ожогов при взрыве на станции. По официальной версии, женщина зажгла спичку у резервуара с отходами. Супруг пострадавшей отрицает такую информацию и настаивает, что в систему сливали нефтеотходы, сообщает Zakon.kz.

Поздним вечером 14 июня на насосной станции Кенияка Актюбинской области произошел взрыв, в котором серьезно пострадала 48-летняя женщина, которая работает там оператором. По официальной версии, работница зашла в помещение, где расположен резервуар с отходами, чтобы проверить его наполненность. При входе, сообщили в акимате, женщина зажгла спичку, что и спровоцировало взрыв.

Супруг пострадавшей отрицает официальную версию и настаивает, что жена не могла использовать спички, пишет "Диапозон".

"Вечером, когда пришло время наполнения резервуара, супруга включила выключатель и в этот момент вылетела. Никаких спичек там не было. Представители акимата с ней не говорили. Я разговаривал с супругой, она позвонила мне. Супруга сказала, что подошла посмотреть, набралась ли емкость, чтобы ее откачать, и дальше не помнит. В сливной яме есть глубоко посаженная лампа, она освещает количество воды. Чтобы увидеть уровень, включают ее, потом делают откачку". Николай Казанкин, супруг пострадавшей

Мужчина утверждает, что после случившегося супруга сразу же ему позвонила, сообщила о травмах.

"Очнувшись, супруга набрала меня, сообщила, что погорела и ей нужны вещи. Я прихожу, там все дымит и стоит запах нефти. Даже сейчас, если зайти на КНС, стоит этот запах. В канализационную сеть сливали не только воду, но и остатки нефти, супруга и раньше говорила, что на сливах пленка от нефти". Николай Казанкин

По данным медиков, у женщины диагностированы 95% ожогов, , ожоговая болезнь, крайний тяжелый ожоговый шок, термоингаляционное поражение верхних дыхательных путей. Общее состояние пациента крайне тяжелое, она в сознании.

В полиции намерены опросить супруга пострадавшей, после, по мере возможности, саму женщину.

Сейчас она находится в больнице Актобе. В областной центр из района пострадавшую доставили после оказания первой помощи в районе. В акимате области сообщили, что причиной взрыва стала спичка, которую зажгла женщина в помещении с резервуаром.