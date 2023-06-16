Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Подробности взрыва на КНС Актюбинской области рассказал супруг пострадавшей

Подробности взрыва на КНС Актюбинской области рассказал супруг пострадавшей Фото: Zakon.kz
Работница насосной станции получила 95% ожогов при взрыве на станции. По официальной версии, женщина зажгла спичку у резервуара с отходами. Супруг пострадавшей отрицает такую информацию и настаивает, что в систему сливали нефтеотходы, сообщает Zakon.kz.

Поздним вечером 14 июня на насосной станции Кенияка Актюбинской области произошел взрыв, в котором серьезно пострадала 48-летняя женщина, которая работает там оператором. По официальной версии, работница зашла в помещение, где расположен резервуар с отходами, чтобы проверить его наполненность. При входе, сообщили в акимате, женщина зажгла спичку, что и спровоцировало взрыв.

Супруг пострадавшей отрицает официальную версию и настаивает, что жена не могла использовать спички, пишет "Диапозон".

"Вечером, когда пришло время наполнения резервуара, супруга включила выключатель и в этот момент вылетела. Никаких спичек там не было. Представители акимата с ней не говорили. Я разговаривал с супругой, она позвонила мне. Супруга сказала, что подошла посмотреть, набралась ли емкость, чтобы ее откачать, и дальше не помнит. В сливной яме есть глубоко посаженная лампа, она освещает количество воды. Чтобы увидеть уровень, включают ее, потом делают откачку". Николай Казанкин, супруг пострадавшей

Мужчина утверждает, что после случившегося супруга сразу же ему позвонила, сообщила о травмах.

"Очнувшись, супруга набрала меня, сообщила, что погорела и ей нужны вещи. Я прихожу, там все дымит и стоит запах нефти. Даже сейчас, если зайти на КНС, стоит этот запах. В канализационную сеть сливали не только воду, но и остатки нефти, супруга и раньше говорила, что на сливах пленка от нефти". Николай Казанкин

По данным медиков, у женщины диагностированы 95% ожогов, , ожоговая болезнь, крайний тяжелый ожоговый шок, термоингаляционное поражение верхних дыхательных путей. Общее состояние пациента крайне тяжелое, она в сознании.

В полиции намерены опросить супруга пострадавшей, после, по мере возможности, саму женщину.

Сейчас она находится в больнице Актобе. В областной центр из района пострадавшую доставили после оказания первой помощи в районе. В акимате области сообщили, что причиной взрыва стала спичка, которую зажгла женщина в помещении с резервуаром.

Читайте также

Главное за день: когда ликвидируют лесной пожар, дополнительный аудит в МЧС и Минэкологии

Какие дороги будут перекрыты в Астане 18 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 16 июня

Мария Мельникова
Актобе Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
подгузник у детей
В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках
Посадят на 20 суток и лишат прав на 7 лет
Торегали Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет
Генпрокуратура: Кудебаев сбежал из Казахстана через подкоп
Генпрокуратура: Кудебаев сбежал из Казахстана через подкоп
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления