Умер шахтер, пострадавший на руднике в Актюбинской области

Скончался шахтер, получивший ожоги при взрыве в Хромтау. Мужчина вместе с тремя другими работниками пострадал во время работ на шахте "Болашак" Донкого ГОКа 28 февраля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Диапазон", все это время врачи боролись за жизнь мужчины.

"Пациенту провели противошоковую терапию и комбустиологическую помощь, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких, но 7 марта скончался", – рассказали в Управлении здравоохранения региона.

Двух других пострадавших, сообщили в Хромтауской райбольнице, уже выписали домой.

По факту случившегося полиция ведет досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

28 февраля 2025 года в Актобе в шахте горно-обогатительного комбината произошло чрезвычайное происшествие. На Донском горно-обогатительном комбинате АО "ТНК Казхром" произошел выброс водорода без обрушения. С термическими ожогами в больницу доставили четыре человека.

