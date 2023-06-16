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Учитель физкультуры из ВКО завоевал Гран-при вокального конкурса в Чехии

Учитель физкультуры из ВКО завоевал Гран-при вокального конкурса в Чехии Фото: Instagram/mironbariton/
24-летний Мирас Ерболов из Восточно-Казахстанской области получил награду в международном вокальном конкурсе, который прошел в столице Чехии, сообщает Zakon.kz.

Гран-при вокального конкурса Diamonds voice Мирас Ербролов завоевал в Праге, Чехия. Об этом сообщает AstanaTV.

Известно, что родом талантливый исполнитель из Восточно-Казахстанской области и в основное время он работает учителем, преподает детям физическую культуру. В свободное же время Мирас Ерболов поет.

Он уже принимал участие в казахстанских конкурсах вокальных талантов. В девятом сезоне шоу "Х-Фактор", который закончился в феврале этого года, Мирас Ерболов одержал победу. В финал он вышел вместе с поваром Андреем Сергеевым, военным Мерхатом Канапьяновым.

27 марта стало известно, что рядовой Вооруженных сил Казахстана Рахматжан Иолдашев принял участие в международном конкурсе хореографического искусства Art Silk Way и завоевал кубок.

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Восточно-Казахстанская область Прага Чехия
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