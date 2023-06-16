Пострадавшие от ядерных полигонов жители ЗКО не могут получить лечение

Жители районов Западно-Казахстанской области, которые пострадали от испытаний на ядерных полигонах "Капустин яр" и "Азгир", не могут получить положенное им лечение и реабилитацию, сообщает Zakon.kz.

В Жангалинском районе Западно-Казахстанской области работает реабилитационный центр. После того, как там пациентов разделили на группы по типам заболеваний, сельчане не могут получать там лечение и реабилитацию, передает AstanaTV.

Жители региона, заболевшие в результате испытаний, которые проводили на расположенных рядом ядерных полигонах "Капустин яр" и "Азгир", больше не могут поехать на реабилитацию и обратились в депутатам партии Amanat. Люди отмечают, что в прошлом году лечение в центре реабилитации прошли 64 человека. В этом пройти курс смогли только 13 пострадавших.

Сельчане уверены, чтобы решить эту проблему, достаточно добавить в документы фразу "разрешить реабилитацию пострадавших от воздействия военных полигонов".

"Мы узнали о проблемах сельчан, услышали их просьбы. Теперь мы будем работать над тем, чтобы повлиять на положительное решение всех обращений жителей. Потому что вопросы социальной поддержки граждан являются первоочередными для партии". Гаухар Шахниязова, заведующая общественной приемной филиала партии в ЗКО

Ранее в соцсетях появилась информация, что якобы министр здравоохранения РК Ажар Гиният подписала новый стандарт оказания медицинской реабилитации. Согласно ему дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата лишены права на лечение. В Минздраве сказали, что это не так.