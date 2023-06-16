Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пострадавшие от ядерных полигонов жители ЗКО не могут получить лечение

Пострадавшие от ядерных полигонов жители ЗКО не могут получить лечение Фото: Больница МЦ УДП РК
Жители районов Западно-Казахстанской области, которые пострадали от испытаний на ядерных полигонах "Капустин яр" и "Азгир", не могут получить положенное им лечение и реабилитацию, сообщает Zakon.kz.

В Жангалинском районе Западно-Казахстанской области работает реабилитационный центр. После того, как там пациентов разделили на группы по типам заболеваний, сельчане не могут получать там лечение и реабилитацию, передает AstanaTV.

Жители региона, заболевшие в результате испытаний, которые проводили на расположенных рядом ядерных полигонах "Капустин яр" и "Азгир", больше не могут поехать на реабилитацию и обратились в депутатам партии Amanat. Люди отмечают, что в прошлом году лечение в центре реабилитации прошли 64 человека. В этом пройти курс смогли только 13 пострадавших.

Сельчане уверены, чтобы решить эту проблему, достаточно добавить в документы фразу "разрешить реабилитацию пострадавших от воздействия военных полигонов".

"Мы узнали о проблемах сельчан, услышали их просьбы. Теперь мы будем работать над тем, чтобы повлиять на положительное решение всех обращений жителей. Потому что вопросы социальной поддержки граждан являются первоочередными для партии". Гаухар Шахниязова, заведующая общественной приемной филиала партии в ЗКО

Ранее в соцсетях появилась информация, что якобы министр здравоохранения РК Ажар Гиният подписала новый стандарт оказания медицинской реабилитации. Согласно ему дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата лишены права на лечение. В Минздраве сказали, что это не так.

Читайте также

Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в четырех городах

В Уральске приговор в 10 лет за убийство мужчины в гостинице оставили в силе

Учитель физкультуры из ВКО завоевал Гран-при вокального конкурса в Чехии

Мария Мельникова
AMANAT Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
подгузник у детей
В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках
Посадят на 20 суток и лишат прав на 7 лет
Торегали Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет
Генпрокуратура: Кудебаев сбежал из Казахстана через подкоп
Генпрокуратура: Кудебаев сбежал из Казахстана через подкоп
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления