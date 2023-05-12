В Минздраве опровергли фейк о лишении детей с инвалидностью права на лечение
Пользователи Сети отметили, что согласно новому Стандарту оказания медицинской реабилитации дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата более не могут проходить реабилитацию амбулаторно. Якобы документ обязывает их лечиться исключительно в стационарах, направления в которые можно ждать годами, пишет StopFake.kz.
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Информацию прокомментировали в Министерстве здравоохранения.
"Данная информация не соответствует действительности", – отметили в пресс-службе ведомства.
Там рассказали, что дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, как и раньше, могут проходить реабилитацию и амбулаторно, и в условиях стационаров. Текст нового Стандарта опубликован в открытом доступе. Пунктов, запрещающих детям с ДЦП лечиться амбулаторно, в нем нет.
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