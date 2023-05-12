Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Минздраве опровергли фейк о лишении детей с инвалидностью права на лечение

игра, дети Фото: pexels
В соцсетях появилась информация, что якобы министр здравоохранения РК Ажар Гиният подписала новый стандарт оказания медицинской реабилитации. Согласно ему дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата лишены права на лечение. В Минздраве сказали, что это не так, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Сети отметили, что согласно новому Стандарту оказания медицинской реабилитации дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата более не могут проходить реабилитацию амбулаторно. Якобы документ обязывает их лечиться исключительно в стационарах, направления в которые можно ждать годами, пишет StopFake.kz

инстаграм

Фото: скриншот

Информацию прокомментировали в Министерстве здравоохранения.

"Данная информация не соответствует действительности", – отметили в пресс-службе ведомства.

Там рассказали, что дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, как и раньше, могут проходить реабилитацию и амбулаторно, и в условиях стационаров. Текст нового Стандарта опубликован в открытом доступе. Пунктов, запрещающих детям с ДЦП лечиться амбулаторно, в нем нет.

В Алматы разработали уникальную программу для особенных детей, которую поддержал президент Казахстана. 

Читайте также

Озеро Сайран в Алматы не будут наполнять водой в этом году

Родственники подозреваемого в коррупции вышли на митинг в Астане

В Астане снимают вывески и рекламные баннеры, создающие хаос

Ирина Лукичева
Минздрав РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Как подорожала аренда квартир в Казахстане, рассказали эксперты
Как подорожала аренда квартир в Казахстане, рассказали эксперты
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления