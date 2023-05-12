В Минздраве опровергли фейк о лишении детей с инвалидностью права на лечение

В соцсетях появилась информация, что якобы министр здравоохранения РК Ажар Гиният подписала новый стандарт оказания медицинской реабилитации. Согласно ему дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата лишены права на лечение. В Минздраве сказали, что это не так, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Сети отметили, что согласно новому Стандарту оказания медицинской реабилитации дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата более не могут проходить реабилитацию амбулаторно. Якобы документ обязывает их лечиться исключительно в стационарах, направления в которые можно ждать годами, пишет StopFake.kz.

Фото: скриншот

Информацию прокомментировали в Министерстве здравоохранения.



"Данная информация не соответствует действительности", – отметили в пресс-службе ведомства.

Там рассказали, что дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, как и раньше, могут проходить реабилитацию и амбулаторно, и в условиях стационаров. Текст нового Стандарта опубликован в открытом доступе. Пунктов, запрещающих детям с ДЦП лечиться амбулаторно, в нем нет.

В Алматы разработали уникальную программу для особенных детей, которую поддержал президент Казахстана.

