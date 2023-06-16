Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в четырех городах

Синоптики обещают неблагоприятные метеорологические условия 16 июня в четырех городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов Казгидромета, в пятницу, 16 июня, в Астане, Алматы, Атырау и Шымкенте будет повышенное содержание загрязняющих веществ в воздухе.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

В такой период специалисты рекомендуют:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе;

занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Наканцне синоптики сообщили, что 16 июня в 12 регионах Казахстана будет штормовое предупреждение. Жителей разных частей страны ожидает град, шквалистый ветер и жаркая погода.