ЛРТ планируют построить в Алматинской области

Легкорельсовую транспортную систему протяженностью 150 км планируют построить в Алматинской области представители турецкой компании. Акимат уже подписал соответствующий меморандум, сообщает Zakon.kz.

Уже в июле турецкая компания "Ташяпы" приступит к разработке технико-экономического обоснования для возведения ЛРТ. В какую сумму обойдется региону этот проект, пока не известно, сообщает пресс-служба аимата Алматинской области.

"Планируется запустить легкорельсовую транспортную систему направлением Каскелен – Есик – Талгар – Алматы – Узынагаш. Отмечается, что в Талгаре и Каскелене появится специальная парковка, где можно будет оставлять свои авто и далее на ЛРТ доезжать до Алматы". Пресс-служба акимата Алматинской области

Система направлена на то, чтобы устранить пробки в регионе, так как в Алматы ежедневно, отмечают в акимате, въезжают 300 тысяч человек.

Протяженность ЛРТ составит 80 км, а включая Алматы и Конаев – 150 км. Так, первый этап строительства начнется со строительства ЛРТ между Талгаром и Алматы. А проект по маршруту Конаев – Алматы станет вторым этапом.

Ранее в кулуарах правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев рассказал о сумме, предусмотренной на строительство LRT в Астане. Сообщается о 50 млрд тенге на 2023 год.

