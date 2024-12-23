В Мангистауской области планируют построить судостроительный завод

Министр транспорта Марат Карабаев 23 декабря 2024 года в Мажилисе рассказал, что турецкие компании планируют построить завод рядом с портом Курык, чтобы решить проблему с дефицитом судов в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С его слов, в Казахстане нехватка отечественного флота.



"На данный момент на маршруте Курык – Алят работают только азербайджанские паромы. Уже сейчас нам необходимо как минимум семь судов. Для их производства турецкие компании YDA и ASFAT планируют построить специальный завод рядом с портом Курык", – сказал Карабаев.

По словам министра, в течение следующих трех лет планируется увеличить мощность контейнерной обработки порта Актау с 140 тыс. до 550 тыс. контейнеров.



"Для этого началось строительство контейнерного хаба совместно с китайской компанией "Ляньюньган порт". Кроме того с такими компаниями, как немецкая "Ренус", американская Wandernet и французская CMA CGM, прорабатывается создание дополнительного контейнерного терминала мощностью 300 тыс. контейнеров. Также в порту Курык ведется строительство многофункционального терминала "Саржа", – дополнил Карабаев.

Он отметил, что в Мангистауской области разрабатывается проект терминала для транспортировки зеленого водорода, который планируется производить в регионе.

26 ноября 2024 года Марат Карабаев рассказал, когда Казахстан избавится от старых вагонов.

