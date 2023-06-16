Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области

Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области Фото: gov.kz
Касым-Жомарт Токаев освободил Даниала Ахметова от должности акима Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на Акорде 16 июня 2023 года.

"Указом главы государства Ахметов Даниал Кенжетаевич освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области", – говорится в официальном сообщении.

Ахметов возглавлял Восточно-Казахстанскую область с 11 ноября 2014 года.

Даниал Ахметов родился 15 июня 1954 года в Павлодаре. В 1976 году окончил Павлодарский индустриальный институт. Инженер-строитель по профессии. Доктор экономических наук, академик Академии минеральных ресурсов РК.

До назначения акимом ВКО он занимал различные должности, в том числе был премьер-министром (13.06.2003-08.01.2007), министром обороны (10.01.2007-17.06.2009), главой компании в сфере экологической энергетики (12.2010), министром по энергетике и инфраструктуре – членом Коллегии Евразийской экономической комиссии (2012-11.2014).

Собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории Восточно-Казахстанской области, для дачи согласия на назначение акима ВКО пройдет 16 июня 2023 года в 10:30 в Усть-Каменогорске.

Читайте также

Назначен первый вице-министр цифрового развития

Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

Жамаубаев рассказал, сколько получает надбавок за пост вице-премьера

Анастасия Московчук
Ахметов Даниал Токаев Касым-Жомарт Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
подгузник у детей
В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках
Посадят на 20 суток и лишат прав на 7 лет
Торегали Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет
Генпрокуратура: Кудебаев сбежал из Казахстана через подкоп
Генпрокуратура: Кудебаев сбежал из Казахстана через подкоп
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления