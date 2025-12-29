#Казахстан в сравнении
События

Мария Хаджиева освобождена от должности зампреда АРРФР

Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Марию Хаджиеву, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 декабря пишет Акорда.

"Распоряжением главы государства Хаджиева Мария Жамаловна освобождена от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка", – говорится в сообщении.

Мария Хаджиева занимала эту должность с декабря 2019 года.

23 декабря Токаев назначил завотделом развития транспортно-логистической отрасли Администрации президента. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
