В Шымкенте за коррупцию осудили чиновников из Минсельхоза

В Шымкенте огласили приговор в отношении ряда чиновников из Министерства сельского хозяйства РК и Департамента государственных доходов по Туркестанской области, а также главы и представителей одного из крестьянских хозяйств, сообщает Zakon.kz.

По данным Антикора, 12 июня межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении должностных лиц Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, его территориальных подразделений, ветеринарной службы и Департамента государственных доходов по Туркестанской области, а также главы и представителей крестьянского хозяйства "Кут Береке".

"Приговором суда виновным лицам назначено наказание в виде лишения свободы от одного года пяти месяцев до семи лет шести месяцев, а также штрафы в размере от 2 до 26 млн тенге", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Антикоре, указанные лица признаны виновными в получении и даче взяток на системной основе за предоставление ветеринарных разрешений и сертификатов, беспрепятственный пропуск скота через государственную границу, служебном подлоге, фальсификации и использовании поддельных документов.

Кроме того, главой крестьянского хозяйства и сотрудником ветеринарной службы похищены бюджетные средства в сумме 104 млн тенге при выделении государством субсидий на развитие скотоводства.

"Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе". Пресс-служба Антикора

Приговор не вступил в законную силу.

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