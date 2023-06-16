В Шымкенте за коррупцию осудили чиновников из Минсельхоза
По данным Антикора, 12 июня межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении должностных лиц Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, его территориальных подразделений, ветеринарной службы и Департамента государственных доходов по Туркестанской области, а также главы и представителей крестьянского хозяйства "Кут Береке".
"Приговором суда виновным лицам назначено наказание в виде лишения свободы от одного года пяти месяцев до семи лет шести месяцев, а также штрафы в размере от 2 до 26 млн тенге", – говорится в сообщении.
Как уточнили в Антикоре, указанные лица признаны виновными в получении и даче взяток на системной основе за предоставление ветеринарных разрешений и сертификатов, беспрепятственный пропуск скота через государственную границу, служебном подлоге, фальсификации и использовании поддельных документов.
Кроме того, главой крестьянского хозяйства и сотрудником ветеринарной службы похищены бюджетные средства в сумме 104 млн тенге при выделении государством субсидий на развитие скотоводства.
"Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе".Пресс-служба Антикора
Приговор не вступил в законную силу.
В конце мая 2023 года в Абайской области оглашен приговор в отношении руководства РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" и других лиц. По данным Антикора, трое руководителей резервата осуждены к 10 годам, пятеро взяткодателей признаны виновными в даче взяток и приговорены к срокам от полутора до трех с половиной лет лишения свободы.